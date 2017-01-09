المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين .. إتفاق مع وزارة النقل لتأمين عمال النقل الخاص

كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، اليوم الإثنين، أن هناك اتفاق مع وزارة النقل بخصوص تأمين عمال النقل الخاص سواء السائقين والقابضين.

وقال بورابة في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الإجتماعي لايجاد صيغة لجعل عمال النقل الخاص مؤمنين. وفي سياق آخر أعرب المتحدث عن أمله في أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون، ومنح الناقلين مهلة لتسديدها مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم. للإشارة ذكر حسين بورابة إلى أن عدد الناقلين يقدر حاليا ب 80 ألف ناقل بمختلف الأصناف ماعدا النقل التجاري و150 ألف ناقل من سيارات الأجرة أي مجموع 230 ألف ناقل.