حجز أكثر من 8 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت الفرق المتنقلة للجمارك بتلمسان من حجز 809 كلغ من الكيف المعالج، خلال عدة عمليات عالجتها نهاية الأسبوع المنصرم، حسبما علم لدى خلية الاتصال للمديرية الجهوية لهذه الهيئة.

وقد سمحت العملية الأولى لفرقتي مركز العسة ومرسى بن مهيدي التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك بالغزوات العثور على 633.6 كلغ من الكيف المعالج إثر عملية تمشيط المنطقة المسماة الوادي الواقعة على الشريط الحدود لمرسى بن مهيدي معبأة في 24 طردا حسب مسؤولة الخلية المذكورة التي أشارت إلى أن المهربين تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة بعد أن تركوا بضاعتهم المحظورة.

كما حجزت فرقة الغزوات في العملية الثانية اثر استغلال معلومات 95 كلغ من الكيف المعالج على متن سيارة موزعة على 4 طرود. من جانبها حجزت فرقة العابد اثر عملية مراقبة بالطريق الوطني رقم 99 بالقرب من قرية العابد الحدودية 79.4 كلغ من الكيف على شكل 99 صفيحة صغيرة وفق ذات المصدر الذي أضاف أن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لجمارك تلمسان حجزت أيضا 1.68 كلغ من الكيف. وقدرت قيمة البضائع المحجوزة ووسائل النقل بأكثر من 48.95 مليون دج والغرامة المالية أكثر من 278.79 مليون دج حسب نفس المصدر.