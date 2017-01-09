وزير الخارجية المجري في زيارة رسمية غدا الثلاثاء إلى الجزائر

يقوم وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو غدا الثلاثاء بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة حسبما أكدته اليوم الاثنين وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

وسيكون وزير الشؤون الخارجية المجري مرفوقا بكاتب الدولة المساعد زيلفستر بوس الذي زار مؤخرا الجزائر في اطار التحضير لهذه الزيارة. وأضاف ذات المصدر أن لعمامرة سيقوم مع نظيره المجري بتقييم العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية التي اتسمت بها خلال السنوات الأخيرة". وأوضح نفس المصدر أن "هذه الديناميكية سمحت بانعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية المختلطة في سبتمبر 2015 في بودابست واطلاق المفاوضات حول العديد من مشاريع الاتفاقات في شتى المجالات وكذا استكمال أدوات قانونية أخرى في مجال التكوين المهني والفلاحة والثقافة والأرشيف وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والرياضة". وأشار البيان إلى أن "المجر يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع بلدنا بالنظر الى الدور الذي يلعبه في مجال تسوية النزاعات بطرق سلمية وترقية قيم السلم وعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى". وسيتطرق الوزيران في هذا الإطار إلى "القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك". وإلى جانب محادثاته مع لعمامرة سيستقبل الوزير المجري من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال. كما سيلتقي بوزيرالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبوزير الصناعة والمناجم حسب نفس المصدر.