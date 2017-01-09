بالتفاصيل والأرقام.. هذا هو تقسيم 120 ألف سكن لعدل 2 على الولايات

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن اطلاق مشاريع إضافية لإنجاز 120 ألف سكن في إطار برنامج عدل 2 موزعة عبر 38 ولاية، تم تسجيل فيها نقص مقارنة بعدد المكتتبين.

وأفاد بيان صدر من وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن الحصص السكنية الاضافية ستسمح بتغطية طلبات مكتتبي 2001-2002 "عدل1" ومكتتبي 2013 "عدل2" والبالغ عددهم إجمالا 508.665 مكتتب.

وحسب ذات البيان، فإن الولايات التي ستشملها الحصة الإضافية هي: ولاية الشلف 4 آلاف وحدة إضافية، ولاية الاغواط 700 وحدة إضافية، ولاية ام البواقي 700 وحدة إضافية، ولاية باتنة 6 آلاف وحدة إضافي.، ولاية بسكرة ألف وحدة إضافية، ولاية بجاية 6 آلاف وحدة إضافية، ولاية البويرة 5 آلاف وحدة إضافية، ولاية البليدة 9 آلاف وحدة إضافية، ولاية تبسة الف و600 وحدة إضافية، ولاية تلمسان الفين و300 وحدة إضافية، ولاية تيارت 3 آلاف و500 وحدة إضافية، ولاية تيزي وزو 8 آلاف وحدة إضافية، ولاية الجلفة ألف و550 وحدة إضافية، ولاية جيجل 3 آلاف و 500 وحدة إضافية، ولاية سطيف 7 آلاف وحدة إضافية، ولاية سعيدة 702 وحدة إضافية، ولاية سكيكدة 6 آلاف وحدة إضافية، ولاية سيدي بلعباس 3 آلاف وحدة إضافية، ولاية قالمة 5 آلاف وحدة إضافية، ولاية عنابة: 5 آلاف و 600 وحدة إضافية، ولاية قسنطينة 4 آلاف وحدة إضافية، ولاية المدية 4 آلاف وحدة إضافية، ولاية مستغانم 3 آلاف وحدة إضافية، ولاية مسيلة ألف و200 وحدة إضافية، ولاية معسكر 3 آلاف وحدة إضافية، ولاية ورقلة 850 وحدة إضافية.ولاية وهران 13 ألف وحدة إضافية، ولاية برج بوعريرج الف و500 وحدة إضافية، ولاية بومرداس الف و500 وحدة إضافية، ولاية الطارف ألف و400 وحدة إضافية، ولاية تيسمسيلت الف و500 وحدة إضافية.ولاية سوق أهراس ألفي وحدة إضافية. ولاية تيبازة 5 آلاف وحدة إضافية، ولاية عين الدفلى 450 وحدة إضافية، ولاية ميلة ألفي وحدة إضافية، ولاية عين تيموشنت ألف و600 وحدة إضافية، ولاية غرداية 42 وحدة إضافية، ولاية غليزان 800 وحدة إضافية.