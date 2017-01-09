انقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا بالغاز في الجلفة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة اليوم الاثنين، من إنقاذ عائلة تتكون من 05 أفراد من موت محقّق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون حسبما أفادت به ذات المصالح.

وأضاف ذات المصدر، أنه لدى تدخل الأعوان بأحد المساكن الكائن بقرية أولاد عبيد الله (5 كلم جنوب عاصمة الولاية) تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا الذين استنشقوا غاز مونو أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وطابونة الطبخ. وفور تقديم الإسعافات الأولية للضحايا (الأب -41 سنة والأم - 38 سنة والأبناء الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 05 و12 سنة) - تم تحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى عاصمة الولاية للمعاينة الطبية حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.