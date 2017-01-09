وزارة الدفاع تصدر بيانا هاما حول المعنيين بالخدمة الوطنية

أصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، بيانا حول تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والمتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، المقررة من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان، أن تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية تسير في ظروف جيدة، وقد قدر عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية منذ بداية هذه العملية إلى غاية 31 ديسمبر2016، قدر بـ 235030 مواطنا، من بينهم 3313 مقيما بالخارج. وقال نفس المصدر أنه تم تسوية وضعية 657117 متأخرا من الدفعات إلى غاية 2013 .تو من جهة اخرى تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة سابقا.