60 قتيلا وأزيد من ألفي جريح في حوادث مرور خلال سنة 2016 بالمدية

لقي 60 شخصا حتفهم وأصيب 2310 آخرين بجروح اثر وقوع 1949 حادث مرور سجل خلال سنة 2016 على شبكة الطرقات بولاية المدية، حسبما علم من الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن عدد القتلى في الولاية عرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 58 قتيلا مشيرا إلى تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور بـ 261 حادث اقل من العدد المسجل خلال سنة 2015 التي سجل بها 2110 حادث مرور. كما تم تسجيل انخفاض أيضا في عدد الجرحى الذي انتقل من 2602 جريح خلال سنة 2015 إلى 2310 جريح خلال سنة 2016.

و لفت المصدر إلى أن اكبر عدد من حوادث المرور أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة وقع على شبكة الطرقات المحلية ومختلف أجزاء الطريق الوطني رقم 1 الذي يعتبر نقطة سوداء بسبب الحجم الكبير لحركة المرور به و الذي يربط شمال البلاد بجنوبها. كما تعد عدد النقاط السوداء المسجلة على هذا المحور كثيرة وتقع على مستوى بلديات الحمدانية و وزرة و بن شيكاو و البرواقية و مجبر و قصر البخاري، كما تشكل احد العوامل المتسببة في هذه الحوادث بالرغم من النشاطات الوقائية والتحسيسية التي تنظمها الحماية المدنية بانتظام يضيف المصدر.