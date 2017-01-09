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حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين جاسر بولاية باتنة 42500 علبة سجائر من مختلف الأنواع لانعدام الفوترة بقيمة مالية قدرت بـ 7.9 مليون د.ج. وأضافت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن الدرك الوطني أن هذه العملية تمت يوم 5 جانفي الجاري و أن المحجوزات تم ضبطها أثناء تفتيش مركبة تجارية كانت قادمة من مدينة باتنة باتجاه بلدية عين جاسر عبر الطريق الوطني رقم 75 عند حاجز أمني للدرك الوطني بمدخل المدينة . وتبين بأن سائق المركبة البالغ من العمر 37 سنة وهو غير مسبوق قضائيا يحوز على فاتورة شراء غير مطابقة للمواصفات حيث تم اقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

موضوع : حجز أكثر من 42 ألف علبة سجائر غير مفوترة في باتنة

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