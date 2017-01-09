Facebook Twitter Google+

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن تمنراست مؤخرا من إحباط محاولة تهريب للوقود واكتشاف مخابئ لتخزينها كما أستفيد اليوم الاثنين من ذات الجهاز الأمني . ونفذت هذه العملية إثر دوريات راكبة لعناصر ذات المصالح بالمسالك الجبلية المحيطة بمدينة تمنراست حيث عثر على 6 براميل حديدية ذات سعة 200 لتر مخبأة بإحكام داخل حفر جبلية ثلاثة منها معبأة بمادة البنزين وثلاثة أخرى فارغة لتقدر الكمية المحجوزة بحوالي 600 لتر من مادة البنزين كانت معدة ومهيأة للتهريب وتم حجزها وفتح تحقيق في القضية .

موضوع : احباط محاولة تهريب 6 براميل من الوقود كانت مخبأة داخل حفرة جبلية

0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار

