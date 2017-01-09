وفد برلماني ليبي يشيد بجهود الجزائر لحل الأزمة الليبية

أشاد أعضاء الوفد البرلماني الليبي، اليوم الإثنين، بالجهود التي تبذلها الجزائر بغية تيسير التشاور بين الأطراف الليبية وتشجيع الحوار بينها في إطار تطبيق الاتفاق السياسي ودعما للمسار الذي بادرت به هيئة الأمم المتحدة.

وأدلى الوفد البرلماني الليبي بهذا التصريح لدى استقباله من طرف رئيس لجنة الدفاع الوطني، محمد شنوف، أين تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تطورات الوضع في ليبيا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأضاف ذات المصدر، أنه تم التطرق أيضا إلى "السبل الكفيلة بتعجيل تطبيق مسار تسوية الأزمة لاسيما من خلال ديناميكية الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية من أجل المحافظة على الاستقرار والسلم والأمن في هذا البلد الجار الشقيق". ومن جهته، ذكر رئيس اللجنة برؤية الجزائر لحل الأزمة الليبية وبجهودها المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاج الحل السياسي والعمل على تقريب مواقف الأطراف الليبية.