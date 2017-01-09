توقيف شخصين وحجز قنطار من الكيف في سيدي بلعباس

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، مؤخرا من حجز 1 قنطار من الكيف المعالج وتوقيف شخصين بتهمة حيازة ونقل المخدرات، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى خلية الإعلام والاتصال لذات الجهة الأمنية.

وأوضح المصدر نفسه أن العملية تمت إثر استغلال عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للأمن الولائي لمعلومات حول وجود مركبتين محملتين بكميات معتبرة من المخدرات لغرض نقلها وترويجها لتباشر المصلحة بفتح تحقيق في القضية. وأضاف المصدر الأمني أنه بعد عملية مراقبة هاتين المركبتين وتفتيشهما تم حجز كمية من الكيف المعالج بلغت في مجموعها 1 قنطار و توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و 42 سنة على التوالي بتهمة حيازة ونقل وشحن المخدرات لغرض المتاجرة فيها.