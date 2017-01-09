هذه هي لائحة التهم للمتورطين في اعتداءات تيقنتورين

تحصّلت قناة النهار على لائحة التهم الموجهة للمتورطين في الهجوم على منشأة تيقنتورين واحتجاز رهائن.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن قاضي التحقيق لمحمكمة سيدي امحمد استمع للارهابي ع. درويش المدعو أبو البراء نائب كتيبة الموقعون بالدماء، والمتهم الثاني "كرومي بوزيان " الممكنى بـ" رضوان"، و بعد أن وجه لهما تهمة المساس بمنشآت الدولة والقتل والإشادة بأعمال ارهابية بالإضافة إلى التنكيل والحجز. كما وجه قاضي التحقيق للارهابيين، اللذين تم توقيفهما من قبل مصالح الأمن في أعقاب العملية العسكرية، التي شنتها مصالح الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية المشتركة، لتحرير الرعايا الأجانب والجزائريين المحتجزين من قبل المجموعة الإرهابية خلال الاعتداء الإرهابي، يوم 16 جانفي 2013، تهم أخرى على غرار زرع الرعب، حيازة متفجرات وأسلحة وذخيرة. للإشارة، أدى الهجوم الإرهابي بتيقنتورين الذي وقع في 16 جانفي 2013 إلى مقتل 23 رهينة و37 ارهابيا.