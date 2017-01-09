إنشاء جمهرة شرطة لتأمين ومراقبة وسائل النقل بالعاصمة قريبا

سيتم قريبا عبر ولاية الجزائر، إنشاء جمهرة لشرطة النقل تعنى بتأمين ومراقبة مختلف وسائل النقل العمومية، على غرار الحافلات والترامواي، والميترو، والتيليفريك، حسبما أعلنته اليوم الإثنين، بالعاصمة مديرية الأمن العمومي. وبغرض الإشراف، الجيد والمتواصل وتدعيم صفوف أزيد من 400 شرطي يضمنون الأمن عبر خطوط الترامواي، والميترو بالعاصمة، يجري التحضير للإجراءات الأخيرة قبل الإعلان عن تأسيس جمهرة لشرطة النقل، تشمل كل الوسائل الحضرية ولائيا حسب رئيس مصلحة الأمن العمومي بالنيابة العميد محمد فيلالي بمناسبة اليوم الإعلامي المفتوح حول مهام وحدة المترو والترامواي بالجزائر العاصمة. وقال أن النواة، التي تعمل في الميدان عبر خطوط الترامواي والميترو منذ 2011أنشأت في 2010، استفادت من تكوين خاص وخبرة ميدانية وتحكم في الأداء، يؤهلها اليوم أن تصبح جمهرة شرطة للنقل، تعمل تحت إدارة الأمن العمومي . واضاف، أن مهمة هذه النواة التنسيق مع الجهات المخولة، والتنظيم الجيد للحركة الكبيرة التي تشهدها هذه الوسائل العامة للنقل الحضري. وأكد العميد فيلالي، أن الغرض من التواجد في هاتين الوسيلتين بالعاصمة هو توفير الأمن و السلامة للمسافرين، وتشجيعهم على استعمال الميترو، والترامواي، بصفتهما وسائل نقل جماعية يمكن بواسطتها التقليل من زحمة سير المركبات. وأوضح فيلالي، أن التركيز في الوقت الحالي على الترامواي، والميترو، يبرره عدد المسافرين المرتفع في السنة الأخيرة والذي تجاوز ال 28 مليون راكب ميترو، بعدما كان في 2015 زهاء 21 مليون، أما الترامواي فسجل على متنه في 2016 ما يربو عن 15 مليون مسافر. وقد تمكنت، وحدة شرطة الميترو و الترامواي ،حسب ذات المصدر، في ظرف 5 سنوات أخيرة من مراقبة أزيد من 326 ألف شخص مشبوه، وإسعاف 147 شخص، والعثور على 790 شخص، كان محل أمر قضائي كما تم ضبط 479 شخص، بحوزته مخدرات و 230 يحمل سلاحا أبيضا محضورا. علما أن عدد المسافرين، مرشح للارتفاع في نهاية السنة الجارية فور استيلام الخطوط الخمسة الجديدة بساحة الشهداء، وعلي بومنجل، وعين النعجة، وجسر قسنطينة.وينتظر، تدعيم صفوف وحدة المراقبة بالعنصر البشري، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لأداء مهامها يقول محافظ الشرطة، لميترو الجزائر، بن عبو عبد الرحمن. ويضيف المحافظ بن عبو، في السياق ذاته أن عناصره سجلت في حصيلتها للسنة المنصرمة 32 قضية سكر علني، و 20 اعتداءوحالتين نصب واحتيال، و88 حالة سرقة أغلبها تمت على متن الترامواي. وفي قراءته لتلك الأرقام، أردف عميد الشرطة محمد فيلالي، بالقول أن ال20 اعتداء المسجل، هو رقم ضئيل أمام العدد الإجمالي لمستعملي، هاتين الوسيلتين أي 43 مليون مسافر.وأن الاعتداءات المسجلة، تتم غالبا بين أعوان مراقبة التذاكر إشخاص يرفضون دفع ثمن الرحلة. وخرج عناصر وحدة المراقبة، اليوم عبر محطات النقل المعدومين الرويسو، والحراش، وباب الزوار، حيث تقربوا من المواطنين من أجل بث الطمأنينة فيهم وكذا مراقبة البعض الآخر ممن اشتبه في سيرتهم، وإخضاعهم للمراقبة العادية في مراكز الشرطة داخل الميترو، المزودة بأجهزة حديثة على غرار جهاز المراقبة والتنقيط PDA، وعن هذا الجهاز أكد محافظ الشرطة بن عبو، أن هذا الجهاز بحجم الهاتف النقال يسمح بتسجيل عدد المرات، التي يقع فيها الشخص المشتبه فيه تحت طائلة المسائلة، كما لوحظ لدى أعوان الأمن أجهزة تحسس للمواد المعدنية، ووجود كلاب من نوع الراعي الألماني، والمدربة، لاكتشاف المواد المتفجرة.