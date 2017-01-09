هامل يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون بين شرطتي البلدين

بحث المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الاثنين، رفقة سفير سفير ألمانيا في الجزائر، ميكائيل زينر، بمقر المديرية العامة للامن الوطني سبل تعزيز التعاون بين شرطتي البلدين.وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ، فإن اللواء هامل إستقبل السفير بمكتبه في إذار زيارة مجاملة حيث تم خلال هذا اللقاء التباحث في سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين شرطة البلدين في ميادين التكوين، التدريب والشرطة العلمية والتقنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب، بهدف مواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الإرهاب والتطرف.من جهة أخرى، أضاف المصدر، أن السفير الألماني أشاد بالمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، من حيث الاحترافية في الأداء والخبرة في التكوين والمهنية، ما سمح لها أن تصبح رائدة في مجالات التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد الإقليمي والدولي.