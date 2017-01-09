توقيف جزائري بمطار هواري بومدين صدرت في حقه 3 أوامر دولية بالقبض

أوقفت مصالح شرطة الحدود، مساء اليوم الاثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، جزائريا صدرت في حقه ثلاثة أوامر دولية بالقبض حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر، أن عملية مراقبة قامت بها عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الجزائر، أسفرت عن توقيف جزائريا من بين المسافرين القادمين من احدى الدول الأوربية عن طريق الرحلات الجوية.

وأضاف المصدر، أنه بعد التدقيق في الوثائق الإدارية للمسافر تبين أنه محل أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية عن جرم التزوير واستعمال المزور، اصدار شك بدون رصيد وخيانة الامانة، أين تم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن يقدم الموقوف أمام النيابة المختصة إقليميا.