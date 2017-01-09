بوطرفة يلتقي سفيرة كندا بالجزائر وهذا ما دار بينهما

استقبل وزيرالطاقة نور الدين بوطرفة، اليوم الاثنين، سفيرة كندا بالجزائر، ايزابيل روي، حيث تطرق الطرفان الى امكانيات الشراكة في المجال الطاقوي، وخاصة الطاقات المتجددة. واوضح بيان لوزارة الطاقة، ان الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء علاقات التعاون، والشراكة بين الجزائر وكندا، في مجال الطاقة وامكانيات الاعمال اضافة الى الافاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، تتعلق بالطاقات المتجددة. و في هذا الاطار قدم الوزير، امام سفيرة كندا المحاور الكبرى، للبرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، معبرا عن ارادة الحكومة في تنويع مصادر الطاقة وتطوير الشق الصناعي المرتبط بهذا البرنامج. وفي هذا الصدد، دعا بوطرفة الشركات الكندية للمشاركة في الدعوة الى الاستثمار التي في مجال الطاقات المتجددة، والتي سيتم اطلاقها من طرف القطاع. وتمثل هذه المناقصة الوطنية، والدولية فرصا لشراكة متبادلة ونافعة للتبادل،على المدى الطويل. كما ذكر الوزير، ان هذه الدعوة تخص انجاز تجهيزات لانتاج الكهرباء انطلاقا، من مصادر متجددة وبقدرة 4.000 ميغا واط سنويا وبمعدل 800ميغا واط/ السنة، مع شرط تحقيق استثمار في المجال الطاقوي . وتطرق الطرفان، كذلك الى مختلف المجالات التي يمكن للبلدين من خلالهما، تبادل الخبرات وتطوير الحلول للانشغالات المشتركة.