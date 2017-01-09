توقيف 12 حراڨ منهم 3 نساء برأس فالكون في وهران

تم صباح اليوم الباكر توقيف 12 مرشحا للهجرة السرية من مختلف الجنسيات الأفريقية بعرض البحر شمال رأس فالكون بعين الترك، من قبل وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران حسبما علم من هذا السلك الأمني.

وقد كان هؤلاء المهاجرين السرين، منهم ثلاث نساء، الذين تم توقيفهم علي بعد 10 أميال شمال رأس فالكون قد ابحروا علي متن قارب مطاطي بسواحل "الاندلسيات" غرب عين الترك كما أوضح نفس المصدر.

وتم تسليم الموقوفين الـ12 إلي الدرك الوطني للتحقيق معهم حسب ذات المصدر.