الرئيسية أخبار الجزائر طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري توقعان على اتفاقية تخص بيع التذاكر

طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري توقعان على اتفاقية تخص بيع التذاكر

  • 09/01/2017
  • وكالات
  • 1674
  • 0
طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري توقعان على اتفاقية تخص بيع التذاكر تحميل الملف

وقعت اليوم الاثنين شركة طاسيلي للطيران مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على بروتوكول اتفاق يتعلق ببيع التذاكر،و بموجب هذا الاتفاق سيمكن للمسافرين الذين يودون شراء تذاكر للسفر بالطائرة لدى شركة طاسيلي للطيران اقتناء تذاكرهم أيضا عبر وكالات مؤسسة النقل البحري للمسافرين والعكس. ووقع على البروتوكول الجديد بين المؤسستين كل من المدير العام لشركة طيران الطاسيلي بلقاسم حرشاوي والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري  حسن قرارية ،و خلال اللقاء تم دراسة جدوى حول نقل البضائع متعدد الوسائط بين طاسيلي للطيران و المؤسسة العامة للوجيستيك النقل (لوجيترانس- فرع للشركة الوطنية للنقل البري للبضائع).

موضوع : طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري توقعان على اتفاقية تخص بيع التذاكر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: