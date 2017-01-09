الشرطة تكون أعوان أمن الاقامات الجامعية بسكيكدة

استفاد أعوان أمن الاقامات الجامعية بولاية سكيكدة من دورة تكوينية نظمتها مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية سكيكدة طيلة الأسبوع الأول من شهر جانفي الجاري دورة تكوينية، في إطار الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر، أن الدورة التكوينية تمت على مستوى الإقامة الجامعية الحدائق 04 بسكيكدة بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني ومدراء الإقامات الجامعية.

وحسب المصدر، فإن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تلقين أعوان أمن الجامعات كيفية التدخل والتصرف في الحالات الطارئة مثل محاولة بعض الغرباء إقتحام الإقامة الجامعية، وجود سيارة مفخخة بمدخل الإقامة،محاولة الطلبة الإنتحار يإشعال النيران أو إنفجار الغاز بنادي الإقامة.

الجدير بالذكر، أن الشرطة، قامت بعدة دورات تكوينية لفائدة عدد معتبر من أعوان أم الجامعات على المستوى الوطني في اطار برنامجها الجواري.