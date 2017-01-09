يرتقب استحداث 30 مؤسسة مصغرة لتحويل غاز البترول المميع على المستوى الوطني حسبما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية "نفطال" حسين ريزو اليوم الاثنين بتيسمسيلت.

وأوضح ريزو خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للمنشآت التابعة لمؤسسته بالولاية بأن هذه المؤسسات التي ستستحدث ضمن اتفاقية أبرمت خلال السنة الماضية بين شركة "نفطال" والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "ستسمح برفع قدرات تحويل هذه المادة الطاقوية بمناطق عديدة من الوطن".

وأبرز "أن قدرات تحويل وتوزيع مادة غاز البترول المميع "سير غاز" قد وصلت خلال السنة المنصرمة إلى نسبة 20 بالمائة مع توقع بلوغها نسبة 50 بالمائة خلال العام الجاري بفضل الاستثمارات الشبانية في هذا الإطار".

ومن جهة أخرى أعلن ريزو عن "إنشاء وحدتين لتحويل غاز البترول المميع بولاية تيسمسيلت وذلك في إطار دعم من وكالة "أونساج". كما كشف عن "استفادة الولاية من مشروعي محطتين كبيرتين لتوزيع الوقود سيسمحان كذلك بتوفير فرص عمل إضافية لشباب المنطقة من خلال الخدمات العديدة التي ستوفرها للزبائن".