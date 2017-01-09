اتفاقية بين سوناطراك ووزارة التعليم العالي في مجال البحث والتطوير

وقعت اليوم الاثنين بالجزائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مجمع سوناطراك على اتفاقية تعامل في مجال البحث والتطوير. ووقع على هذه الوثيقة كل من المدير المركزي للبحث والتطوير لسوناطراك عزالدين عاجب والمديرالعام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ اوراغ ، وستسمح هذه الاتفاقية بتبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية والانجاز المشترك لمشاريع البحث و التطوير والابتكار اضافة الى تبادل الوسائل المخابر و فرق البحث الى جانب التنظيم المشترك للتظاهرات العلمية التي يشترك فيها خبراء الطرفين حسبما اوضح بيان لمجمع سوناطراك. وتسمح هذه الاتفاقيات لانشطة و فروع سوناطراك بالاستفادة من الخبرات والوسائل التابعة لهذه المدارس خاصة التكفل باشغال الدراسات والخاصة بالبحث والتطوير اضافة الى مشاركة الاساتذة الباحثين لهاتين المدرستين على مستوى الهياكل.