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بالفيديو.. عمادة الأطباء الجزائريين يقرر رفع دعوى قضائية ضد توفيق زعيبط

  • 09/01/2017
  • وكالات
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بالفيديو.. عمادة الأطباء الجزائريين يقرر رفع دعوى قضائية ضد توفيق زعيبط تحميل الملف

كشف، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بركاني بقاط، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الى أن مجلس عمادة الأطباء، والصيادلة، ونقابة الصيادلة، ومجلس أخلاقيات المهنة، عازمة على رفع في الايام القليلة القادمة، قضية أمام العدالية، ضد صاحب دواء رحمة ربي،  لكشف خيوط القضية كونه خرق النظام العمومي، ومس بالصحة العمومية، ممارسة نشاط غير شرعي. كما ذكر أنه يتم حاليا تحليل محتوى، علب رحمة ربي، على مستوى إحدى المخابر العالمية.


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موضوع : بالفيديو.. عمادة الأطباء الجزائريين يقرر رفع دعوى قضائية ضد توفيق زعيبط
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(1 )

تعقيب

2017/01/09
الغيرة صعيبة
و الذين يتلاعبون باعصاب الجزائريين ما ترفعوش ضدهم دعوة انشر يانهار لكان عندكم مصدقية
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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