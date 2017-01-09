تبون.. سكنات فردية بدل عمارات ذات عدة طوابق ستنجز في الجنوب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالولاية المنتدبة لبني عباس بولاية بشار، أن برامج السكن الاجتماعي الايجاري، المدرجة والمحددة لفائدة ولايات جنوب الوطن، ستنجز مستقبلا في شكل سكنات فردية. وأكد تبون، على هامش زيارة قام بها إلى ورشة انجاز 270 وحدة سكنية، من نوع السكن العمومي الايجاري، تابعة لبرنامج إجمالي لانجاز 390 وحدة سكنية من نفس النوع، تستفيد منها عاصمة هذه الولاية المنتدبة، أن برامج السكنات الاجتماعية المخصصة لفائدة ولايات جنوب الوطن، لن تنجز ابتداء من هذه السنة في شكل عمارات ذات عدة طوابق، ولكنها ستنجز في شكل سكنات فردية. وأضاف الوزير، أن تجسيد السكنات الاجتماعية في شكل سكنات فردية، يهدف أساسا إلى تكفل الدولة بانشغالات، وعادات وتقاليد سكان جنوب البلد، الذين يفضلون سكنات فردية بدل عمارات ذات عدة طوابق. وأشار الوزير، إلى أن وجود عرض كبير في مجال العقار بالمناطق الجنوبية، وتوجه السكان الذين يفضلون السكنات الفردية هي السبب في هذا القرار، الذي يحظى بالإجماع في جنوب الوطن. و فيما يخص، عمليات البناء الذاتي أوضح تبون، الذي زار رفقة السلطات المعنية لولاية بشار، والولاية المنتدبة لبني عباس، تجزئة استفاد منها حوالي مئة مواطن من بني عباس، أن التشريع الساري ينص على منح التجزئات الموجهة للبناء بمساحة 250 متر مربع، إلى طالبي السكنات في مناطق على غرار بشار، و بني عباس، في حين أن الدولة بإمكانها منح إلى غاية 400 متر مربع في مناطق أخرى بالجنوب للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البناء الذاتي. وقد استفادت، الولاية المنتدبة لبني عباس، الواقعة على بعد 240 كلم جنوب بشار، في السنوات الخمس الأخيرة من برنامج 9.141 تجزئة، موزعة عبر 47 منطقة، وقصور تابعة ل10 بلديات، من هذه المقاطعة الإدارية التي أنشئت خلال التقسيم الإداري الأخير لسنة 2015. وقد تحصل المستفيدون، من هذه التجزئات في إطار برنامج السكن الريفي من 5.296 مساعدة مالية من الدولة، إضافة إلى 1000 مساعدة مالية مماثلة، أعلن عنها اليوم الاثنين، وزير السكن عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها إلى المنطقة. وسيواصل وزير السكن، غدا الثلاثاء زيارة العمل والتفقد إلى بشار، حيث سيطلع على مدى تقدم أشغال إنجاز عدة مشاريع و برامج سكنية بعاصمة الولاية.