طريق جديد يربط بين إغزر أمقران وميناء بجاية سيدشن قريبا

سيتمكن الجزائريون من استعمال الطريق السريع الإزدواجي الجديد الرابط بين أحفير بولاية البويرة والتي سيتم ربطها مستقبلا بميناء بجاية، وحسب معلومات متوفرة طول الطريق يبلغ 100 كلم، من جهته سيدشن وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي الجزء الأول والذي يقدر طوله بـ 50 كلم خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم تدشين الجزء الثاني في وقت لاحق بين إغزر أمقران وميناء بجاية بطول يبلغ 50 كلم. للإشارة سيساهم هذا المشروع في إنهاء معانات المواطنين من الزحمة المرورية وكذا تقليص المدة الزمنية من وإلى مدينة بجاية خاصة مدينة آقبو.