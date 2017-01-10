فيديو تشييع جثمان نهى إحدى ضحايا سقوط طائرة مصرية

شيّع جثمان "نهى" زوجة بطيش فيصل اللّذان راحا ضحية سقوط طائرة مصرية في البحر الأبيض المتوسط رفقة ابنيهما، فور وصول جثمانها أمس الإثنين، إلى الجزائر.

وكانت السّلطات المصرية قد تمكّنت من تحديد هوية غالبية العائلة الجزائرية التي توفيت إثر سقوط طائرة مصرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، حين كانت متوجهة من باريس نحو شرم الشيخ. وتتكون العائلة من الزوج بطيش فيصل البالغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية وادي سقان من ميلة، والزوجة سعودي نهى من مواليد 1988، حاملة لشهادة ليسانس في الترجمة، بالإضافة إلى الطّفلين محمد ذو العامين والنصف والرضيعة جمانة ذات الـ 7 أشهر.