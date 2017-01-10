مكتتبو عدل يواصلون اختيار مواقع سكناتهم الجديدة

أفرجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، "عدل" عن ما بقي من الحِصّة الأولى للمكتتبين الـ129 ألف على المستوى الوطني من بينها 40 ألف على مستوى العاصمة، المعنيين باختيار المواقع السكنية، حيث تمكّن أصحاب أرقام التسجيل التي فاقت 100 ألف من الاختيار.

واستطاع المعنيون، مساء أمس، من الدخول للموقع الالكتروني عدل واختيار المواقع العشرة المطروح، بالترتيب على غرار، عين المالحة، عين البنيان، المدينة الجديدة سيدي عبد الله، الرغاية، الخروبة (بومرداس)، الشعيبة (تيبازة)، بوينان وخميس الخشنة وأولاد فايت، بالإضافة إلى برج البحري.