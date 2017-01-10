حصيلة2016.. 7 وفيات بالتسمم العقربي في ورقلة

سجلت 7 وفيات بالتسمم العقربي خلال السنة المنصرمة بولاية ورقلة حسبما علم من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأحصيت مجموع حالات الوفيات بهذا النوع من التسممات الخطيرة على مستوى القطاعين الصحيين لكل من تقرت (4 حالات) وورقلة (3 وفيات) علما بأنه سجل في ذات الفترة ما مجموعه 2.772 حالة لسع عقربي عبر مختلف القطاعات الصحية بالولاية كما أوضحت مصلحة الوقاية بمديرية القطاع . وسجلت أعلى نسبة للسع العقربي بتقرت (1.249 حالة ) وورقلة (750) والحجيرة (359) والطيبات (315) بينما سجلت أقل الإصابات بكل من دائرتي البرمة الحدودية (58) وحاسي مسعود (41) مثلما أشار اليه ذات المصدر. وشهدت ولاية ورقلة خلال السنة المنقضية انخفاضا "طفيفا" في عدد حالات التسمم العقربي مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي كانت قد عرفت تسجيل 2.951 إصابة غير أن ذلك قابله زيادة في عدد الوفيات خلال 2016 بالمقارنة مع سنة 2015 والتي لم يتجاوز حينها عدد الضحايا أربع (4) حالات حسب معطيات مصلحة الوقاية. وتنظم سنويا حملات تحسيسية حول الوقاية من أخطار التسمم العقربي من خلال الأيام الإعلامية والدراسية التي تشارك فيها عديد الهيئات المعنية إلى جانب تنظيم حملات سنوية لجمع العقارب (ما بين 20.000 إلى 30.000 حشرة) كإجراء وقائي حيث تمنح تحفيزات للمشاركين في هذه العملية الوقائية (50 دج عن كل حشرة) كما أشير إليه . وتقوم الجهات الصحية المعنية بولاية ورقلة بإرسال حصة من العقارب التي يتم جمعها إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة لاستغلالها في صناعة المصل المضاد للتسمم العقربي.