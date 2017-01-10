EVSM تكشف عن مشاريع لتغيير أوجه المدن الجزائرية

أوضح المدير العام لمؤسسة المرافق العامة بسيدي موسى محمد شريفي أن مؤسسة EVSM لها عدة مشاريع لتغيير أوجه المدن من خلال المساحات الخضراء وتعبيد الطرقات وتزيينها.

وأضاف محمد شريفي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المؤسّسة تقوم بدراسة المشاريع ولها نظرة استشرافية واستباقية للمخطّط حيث تقوم بتنفيذها، مؤكدا إلى احترام المعايير البيئية. وأكد المتحدث أن مؤسّسة EVSM أصبحت لديها خبرة كافية وذات جودة، حيث دخلت كذلك في أكثر من 15 مطارا في مختلف الولايات وهي تنافس الشركات العالمية الكبرى. وأعطى كمثال لتحسين النمط المعيشي للمواطن تجسيد حديقة بساحة أول ماي وسط العاصمة، حيث تقدمت الأعمال بها بنسبة 99 بالمائة، مشيرا إلى أن مؤسسة EVSM بطاقاتها تعمل أكثر حاليا في العاصمة بما نسبته 50 بالمائة، وفي الجنوب تمت تهيئة عدة طرقات و فك العزلة بالنسبة لمواطني المنطقة. وأفاد محمد شريفي أن مؤسّسة المرافق العامة بسيدي موسىEVSM تابعة لقطاع الأشغال العمومية والنقل دورها تحسين المدن وفك العزلة وهي متواجدة في أكثر من ولاية ولا سيما في الجنوب الجزائري.