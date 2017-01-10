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الجزائر الخامسة افريقيا في استخدام موقع الفايسبوك

  • 10/01/2017
  • النهار اون لاين
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الجزائر الخامسة افريقيا في استخدام موقع الفايسبوك تحميل الملف

كشفت مؤسسة ميديانات التونسية، في تقرير نشر بالقمة الإفريقية الرقمية لعام 2016، نسبة استخدام البلدان الإفريقية لموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أين احتلت الجزائر المرتبة الخامسة إفريقيا، بينما إحتلت دولة السيشل المرتبة الأولى.

وأوضحت مؤسسة ميديانات التونسية في تقريرها السنوي، أن نسبة الجزائرين الذين لديهم حسابات بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بلغت 42 بالمئة من مجموع مستخدمي الأنترنات في البلاد. في حين إحتلت دولة السيشل المرتبة الأولى بنسبة بلغت 56 بالمئة تليها تونس في المرتبة الثانية بنسبة 55 بالمئة وجزر الموريس في المرتبة الثالثة بنسبة 49 بالمئة ثم ليبيا في المرتبة الرابعة بنسبة 46 بالمائة.

موضوع : الجزائر الخامسة افريقيا في استخدام موقع الفايسبوك
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