الجيش يدمر 21 مخبأ للإرهاب و5 قنابل في عين الدفلى والبويرة

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين الدفلى والبويرة، أمس الإثنين، 21 مخبأ للإرهابيين و5 قنابل تقليدية الصنع، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وتيارت، أوقفت 10 بارونات مخدرات وضبطت بحوزتهم 228.9 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، بكل من أدرار وتقرت وبرج باجي مختار وعين قزام، 7 سيارات رباعية الدفع و3 شاحنات محملة بـ 51.25 طنا من المواد الغذائية و25 قنطارا من التبغ و13808 لتر من مادة زيت المائدة و3600 لتر من الوقود. ومن جهة أخرى، أحبط عناصر حرس الشواطئ بوهران وعناصر الدرك الوطني ببني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لـ 19 شخصا كانوا على متن زوارق مطاطية، وفقا لذات البيان.