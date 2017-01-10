الشروع في تحديد مواقع لإنجاز 5 آلاف سكن إضافي بصيغة "عدل" في تيبازة

أعلنت مصالح ولاية تيبازة، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في الأيام المقبلة بعملية تحديد مواقع انجاز مشروع يضم 5000 وحدة سكنية اصافية بصيغة البيع بالإيجار "عدل".

وكانت وزارة السكن، قد أعلنت في وقت سابق، عن استفادة ولاية تيبازة من 5000 وحدة سكنية إضافية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" الذي تتكفل بانجازه الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه تندرج في إطار برنامج حكومي يقضي بإنجاز 120 ألف وحدة سكنية إضافية لسنة 2017. وتعمل حاليا الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره فرع تيبازة، على إعداد مشاريع الصفقات بالنسبة لنحو 8 مواقع "عدل" عبر مختلف بلديات الولاية حسب المصادر التي أكدت على العمل بصرامة من أجل احترام أجال الإنجاز.