حسين خلدون يدعو مناضلي الأفلان للإطاحة بولد عباس

دعا القيادي في حزب جبههة التحرير الوطني، حسين خلدون، عضو اللجنة المركزية للأفلان، الذي قدم استقالته من عضوية المكتب السياسي أمس الاثنين، للإطاحة بالأمين العام للحزب جمال ولد عباس. وقال خلدون في حوار صحافي أجراه مع موقع الكتروني، ونشره على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، إنه يدعو المناضلين المخلصين في الحزب العتيد الى التحرك وتخليصه من شخص الأمين العام الحالي للحزب.واتهم خلدون ولد عباس بعدم استشارة المكتب السياسي وإصدار قرارات ثم إعلام أعضاء المكتب بها في وقت لاحق، مضيفا أنه الأمين العام للأفلان قام بتغيير محافظين دون مبرر وأنشأ لجانا وأحدث تداخلا وبلبلة في الحزب، مضيفا لاتهاماته تلك الموجهة لولد عباس أخرى بالعمل على تدمير كل ما بني في وقت سابق.ووصف خلدون نشاطات الأمين العام الحالي للأفلان بأنها ممارسة لسياسة الفلكور، من استقبالات وغيرها، مضيفا أن ولد عباس يعتقد أنه ما يزال وزيرا للتضامن وأن مناضلي الأفلان معوزين ينتظرون صدقاته.