دخول مصنع تركيب السيارات سايبا الإنتاج بتيارت في مارس

يرتقب أن يدخل مصنع تركيب السيارات، من علامة سايبا الإيرانية، الذي سيجسد على مستوى منطقة النشاطات لمدينة فرندة تيارت، مرحلة الإنتاج خلال شهر مارس المقبل، حسبما علم اليوم الثلاثاء، لدى خلية الاتصال لمصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر، بأن هذا المصنع الذي يندرج ضمن شراكة ما بين مجمع طاحكوت، سيما موتورز، وشركة سايبا الإيرانية، قد اختير موقعه على مستوى المصنع القديم لصناعة الأحذية بمنطقة النشاطات لمدينة فرندة، حيث من شأنه "تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالسيارات السياحية. وسيوفر، هذا المشروع الاستثماري الهام مع دخوله مرحلة الإنتاج خلال الفترة المذكورة، مئات مناصب الشغل الدائمة لفائدة شباب المنطقة. ويذكر، أن ولاية تيارت يوجد بها أيضا مصنعين لتركيب سيارات، من علامتي هيونداي، ومرسيداس بنز. ومن جهة أخرى، كشف نفس المصدر عن انطلاق في الآونة الأخيرة 30 مشروعا استثماريا خاصا، بمنطقة النشاطات لبلدية فرندة، والتي تتوزع على قطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية الغذائية، مضيفا بأن هذه المشاريع شهدت تأخرا في التجسيد منذ عدة سنوات، بالرغم من حصول أصحابها على عقود الامتياز ضمن اللجنة الولائية، لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار. للإشارة، فان منطقة النشاطات لذات الجماعة المحلية تحصي، اجمالا 46 مشروعا استثماريا منها 30 مشروعا انطلق فعليا.