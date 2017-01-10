حجز سيارة فخمة بميناء الجزائر محل بحث من الأنتربول

تمكن عناصر شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر العاصمة ، من استرجاع سيارة سياحية فخمة كانت محل بحث من طرف الشرطة الدولية الانتربول، أين تم توقيف صاحبها الذي كان بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني عبر إحدى الرحلات البحرية حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر، أن عناصر الفرقة الأولى لشرطة الحدود بالميناء قاموا بتوقيف الشخص واسترجاع السيارة خلال مرحلة المراقبة الالكترونية البيومترية لجوازات السفر الخاصة بالمسافرين والوثائق الخاصة بالسيارات، وتم تحويله إلى المصالح المختصة للأمن الوطني لاستكمال الاجراءات القانونية، في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.