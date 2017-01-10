سرقة 21 سيارة خلال سنة2016 بعنابة

سجلت مصالح الأمن بولاية عنابة تراجع محسوس لظاهرة سرقة المركبات خلال السنة المنقضية 2016 وذلك ب21 حالة سرقة للسيارات مقابل 60 مركبة سرقت خلال سنة2015 حسبما ورد اليوم الثلاثاء في حصيلة لمديرية أمن الولاية . فمن مجموع 6768 قضية تتعلق بالجريمة الحضرية سجلت خلال سنة 2016 بولاية عنابة تم معالجة 5541 قضية وذلك بنسبة معالجة تقدر ب 81,87 بالمائة مقابل نسبة معالجة ب 80 بالمائة سجلت خلال سنة 2015 . وتأتى القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في مقدمة القضايا المنجزة وذلك بنسبة معالجة تقارب 84 بالمائة بالنسبة لمجموع ال 87 قضية المسجلة خلال السنة المنقضية تليها جرائم القتل التي بلغ عددها 11 قضية خلال ذات الفترة بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بجرائم الاعتداء وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية و المتاجرة بها. وإلى جانب تنصيب 429 كاميرا للمراقبة والوقاية من الجريمة عبر إقليم الولاية خلال سنة 2016 تعمل المصلحة الولائية للوسائل التقنية بأمن الولاية على بعث مبادرات تقنية مبتكرة في إطار العمل بالشرطة الجوارية وتسهيل التواصل ما بين الشرطة و المواطن حفظ أمن الأشخاص والممتلكات.