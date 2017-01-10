توقيف 7 أفارقة بتهمة الاقامة الغير الشرعية بغليزان

تمكنت وحدات، الدرك الوطني بغليزان، مؤخرا من توقيف سبعة رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات، في إطار مكافحة الهجرة السرية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء، من ذات السلك الأمني. وأوضح بيان، للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لغليزان، أنه تم توقيف هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين خلال عملية مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 4، وذلك على متن حافلتين لنقل المسافرين، تعملان على خطي سيدي بلعباس-الجزائر العاصمة، ووهران- تمنراست. ويحمل الرعايا الأفارقة الموقوفون جنسيات مختلفة، على غرار الغينية والمالية والبينينية، وكذا الكامرونية، وفق ذات المصدر. وقد تم تقديم، هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين أمام الجهات القضائية، التي قضت في حقهم بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ، وتسليمهم لمصلحة الأجانب بأمن ولاية غليزان، لترحيلهم لبلدانهم إستنادا لذات البيان.