استرجاع قرابة 24 مليار ديون سونلغاز بتبسة

استرجعت مؤسسة سونلغاز بتبسة حوالي 50 بالمائة من ديونها المتأخرة السداد حسبما علم اليوم الثلاثاء من المدير الولائي للمؤسسة أحمد تبيب.

وأوضح ذات المسؤول بأن عملية استرجاع الديون كانت بفضل إجراء قطع التموين بالتيار الكهربائي على "الزبائن المتأخرين في سداد ديونهم" سواء الزبائن العاديين أو المؤسسات العمومية والخاصة وهو الإجراء الذي لاقى نجاحا كبيرا عبر كامل تراب الولاية.

وقد استرجعت المؤسسة ما يقارب 240 مليون د.ج من أصل 510 مليون د.ج كانت متأخرة السداد موزعة بين الزبائن العاديين بـ220 مليون د.ج والمؤسسات العمومية والخاصة بـ29 مليون د.ج.