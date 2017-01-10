بوطرفة يستعرض مشاريع الشراكة الطاقوية مع الاتحاد الاوروبي

أشاد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة خلال المحادثات التي جمعته برئيس المفوضية الاوروبية بالجزائر جون اورورك بمقر وزارة الطاقة الى ان "المجهودات التي تبذلها الجزائر من اجل تلبية الطلب الداخلي الذي يشهد نموا متواصلا و كذا للمحافظة على دورها كفاعل هام يمكن الاعتماد عليه على مستوى السوق الطاقوية الدولية خاصة الغازية منها مما يساهم في تامين الامدادات للزبائن" حسبما اوضح بيان للوزارة. و نوه نور الدين بوطرفة رئيس المفوضية الاوروبية جون اورورك "بالاهمية التي يوليها للتعرف على مشاريع ملموسة للتعاون الطاقوي خاصة في مجال الطاقات المتجددة"، مؤكدا في السياق على الدور الهام الذي ينبغي ان تلعبه الطاقات المتجددة من اجل خلق الثروة و الشغل و من اجل مواصلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.