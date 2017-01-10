تسجيل 659 اصابة جديدة بالسيدا في مستشفى وهران الجامعي سنة 2016

سجلت 659 اصابة جديدة بمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدا على مستوى مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفي الجامعي لوهران خلال سنة 2016 مقابل 705 حالة في 2015 حسب رئيس المصلحة البروفيسور ، نجاة موفق.

وأوضح المصدر، أن مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى تتكفل بحوالي مائة امرأة من مختلف ولايات الغرب واللائي تلدن أطفالا معافين بفضل علاج وقائي من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، مشيدة أن الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل مضمونة مائة بالمائة، مؤكدة على أهمية تعميم الكشف عن النساء في إطار الوقاية من انتقال العدوى بفيروس فقدان المناعة البشرية واقتراحه على جميع النساء الحوامل.

الجدير بالذكر، أنه تم فتح مركزين جديدين للتكفل بالأشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة بتلمسان وسيدي بلعباس.