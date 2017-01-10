تفكيك شبكة لتهريب أسلحة نارية ببوطي السايح في المسيلة

تم اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة متخصصة في تهريب أسلحة نارية من الأصناف 4، 5 و6 من طرف فرقة الدرك الوطني لبوطي السايح التي تبعد بـ100 كلم عن مدينة المسيلة مقر الولاية ، حسبما علم من هذا السلك النظامي.

فعلى إثر معلومات تفيد بوجود سيارة مشتبه بها تحمل لوحة ترقيم أجنبية كان على متنها ركاب بحوزتهم أسلحة نارية تم فتح تحقيق أسفر عن استرجاع أربع بنادق صيد منهم اثنان مضخية و37 هاتف نقال وكمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي بقيمة 32 ألف د.ج و ذلك أثناء عملية تفتيش السيارة.

وقد كشفت التحريات عن أن هذه الأسلحة تم إدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني. وسيتم تقديم المتهمين في وقت لاحق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى عن تهم تكوين جمعية اشرار وحيازة أسلحة وذخيرة من الصنف 4 وحيازة أسلحة محظورة من الصنف 6 وكذا حيازة بضاعة أجنبية دون وثائق إثباث وعدم التبليغ بجريمة.