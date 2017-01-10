بوطرفة سيشارك في القمة العالمية الأولى للطاقة بأبوظبي

سيشارك، وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، في القمة العالمية الاولى للطاقة، التي ستنظم يومي الخميس والجمعة، بابوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ىحسب ما أعلنته وزارة الطاقة، في بيان اليوم الثلاثاء. واوضح البيان، ان هذا المنتدى الذي سيكرس لموضوع جيوسياسية التحول الطاقوي، سيتناول على وجه الخصوص توجهات سوق الطاقة، بالنظر الى السياق الجيوسياسي الحالي. ووفقا لذات المصدر، سيناقش المشاركون توجهات سوق النفط والغاز وكذا عناصر استراتيجيات تنويع الاقتصاد و الباقة الطاقوية خاصة من خلال تطوير الطاقات المتجددة. واضاف نفس المصدر، انه سيشارك السيد بوطرفة بمناسبة هذه القمة كمتحدث رئيسي في اجتماع، سيخصص لعولمة اسواق الغاز ونتائجها الجيوسياسية. وسيتحدث الوزير، خلال هذا الاجتماع عن تطور قطاع الغاز في الجزائر، وامكانياتها وتطلعاتها في ظل السياق الدولي، والتغيرات الشاملة الحاصلة.