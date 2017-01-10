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المديونية الخارجية للجزائر بلغت أزيد من 300 مليون دولار سنة 2014

  • 10/01/2017
  • وكالات
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المديونية الخارجية للجزائر بلغت أزيد من 300 مليون دولار سنة 2014 تحميل الملف

قال المدير العام للخزينة فيصل تدنيت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المديونية الخارجية للجزائر بلغت 27 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2014 أي ما يعادل 48.307 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضا ب3.2 مليار دج مقارنة بسنة 2013.  وأوضح تدنيت خلال جلسة استماع مع لجنة الميزانية و المالية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا التقلص في المديونية الخارجية للجزائر راجع إلى تسديد "مختلف حصص الديون'' وأوضح ذات المسؤول أن مساهمة المديونية العمومية في تمويل عجز الخزينة سنة 2014 كان "هامشيا" واسترسل يقول أن "جاري المديونية العمومية الداخلية في نهاية ديسمبر 2014 بلغ 1.266 مليار دج, أي تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بمستواه سنة 2013، حيث بلغ1.201 مليار، وتتكون المديونية العمومية  الداخلية من 5.775 مليار دج كمديونية سوق و5.463 مليار دج كمديونية تطهير. وأشارتدنيت، إلى أن التنوع الايجابي لجاري المديونية الداخلية، راجع إلى ارتفاع مستوى التعبئات في السوق الأولية لقيم الدولة بمبلغ 5.184 مليار دج، وبخصوص العجز الإجمالي للخزينة في نهاية 2014 فقد بلغ 3.186 مليار دج.  وفي هذا السياق أوضح، أن وضعية عمليات الخزينة سجلت في نهاية 2014 إجمالي مداخيل الميزانية  التي تم تسديديها بقيمة 74.3.927 مليار دج دون تسجيل تطور معتبر مقارنة بالسنة السابقة. وشهدت بنية مداخيل الميزانية تغييرا طفيفا مقارنة بسنة 2013 بسبب تراجع مداخيل الضريبة الناجمة عن الجباية النفطية المدرجة في الميزانية، والتي بلغت 7.1.577 مليار دج، انخفاض ب2.38 ملياردج مقارنة ب2013، وارتفاعا في المداخيل خارج المحروقات 70 مليار دج، وعدم تحصيل أرباح سوناطراك المقدرة ب120 مليار دج إستنادا إلى قانون المالية 2014. وفيما يتعلق، بالحصص التي يمكن للدولة اقتطاعها من بنك الجزائر، أشارتدنيت، إلى أنه تم اقتطاع مبلغ 500 مليار دج منذ 2015.

موضوع : المديونية الخارجية للجزائر بلغت أزيد من 300 مليون دولار سنة 2014
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