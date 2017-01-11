السكن بصيغة الترقوي العمومي LPP بالأرقام

صيغة السكن الترقوي العمومي تم إطلاقها سنة 2013، وعدد السكنات الجاري إنجازها بصيغة الترقوي العمومي 39.000 ألف وحدة عبر الوطن، أما عدد المكتتبين بلغ 39 ألف مكتتب، كما تم إقصاء 10 آلاف بسبب عدم دفع الشطر الأول والثاني.
أسعار السكنات بصيغة الترقوي العمومي LPP
شقة ذات خمس غرف بمليار سنتيم
شقة ذات أربع غرف بـ 800 مليون سنتيم
شقة ذات ثلاث غرف بـ 600 مليون سنتيم
2.00 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار
(5 )
2017/01/11
les prix sont de loin plus que ça il faut corrigé, le metre carré est 95000 DA en HT , donc un F4 de 100 m² reviens plus de 1 milliard , il ya des gens qui ont payé déja et il habite tel Sidi Abdellah Q10 et Bousmail.
merci de corrigé cette information pour la crédibilité du journal
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