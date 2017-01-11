السكن بصيغة الترقوي العمومي LPP بالأرقام

صيغة السكن الترقوي العمومي تم إطلاقها سنة 2013، وعدد السكنات الجاري إنجازها بصيغة الترقوي العمومي 39.000 ألف وحدة عبر الوطن، أما عدد المكتتبين بلغ 39 ألف مكتتب، كما تم إقصاء 10 آلاف بسبب عدم دفع الشطر الأول والثاني.

أسعار السكنات بصيغة الترقوي العمومي LPP

شقة ذات خمس غرف بمليار سنتيم

شقة ذات أربع غرف بـ 800 مليون سنتيم

شقة ذات ثلاث غرف بـ 600 مليون سنتيم