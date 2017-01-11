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السكن بصيغة الترقوي العمومي LPP بالأرقام

  • 11/01/2017
  • النهار أون لاين
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السكن بصيغة الترقوي العمومي LPP بالأرقام تحميل الملف

صيغة السكن الترقوي العمومي تم إطلاقها سنة 2013، وعدد السكنات الجاري إنجازها بصيغة الترقوي العمومي 39.000 ألف وحدة عبر الوطن، أما عدد المكتتبين بلغ 39 ألف مكتتب، كما تم إقصاء 10 آلاف بسبب عدم دفع الشطر الأول والثاني.

أسعار السكنات بصيغة الترقوي العمومي LPP 

شقة ذات خمس غرف بمليار سنتيم 

شقة ذات أربع غرف بـ 800 مليون سنتيم 

شقة ذات ثلاث غرف بـ 600 مليون سنتيم

موضوع : السكن بصيغة الترقوي العمومي LPP بالأرقام
2.00 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار
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(5 )

تعقيب
1 مرية الجزائر 2017/01/11
كيف تتم عملية ابشراء من فضلكم
0
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2 محمد الجزائر 2017/01/11
على كاتب المقال التاكد جيدا من المعلومات قبل نشر مقاله، راجع جيدا السعر، الكلفة النهائيةلسكن f3 يقارب مليار و نصف يا اخي
0
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3 dida ismail algerie 2017/01/11
merci de nous confirmer si ces prix sont réel ou juste pour attiré les gens a acheté les monsonges
0
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Youcef
2017/01/11
salam;
les prix sont de loin plus que ça il faut corrigé, le metre carré est 95000 DA en HT , donc un F4 de 100 m² reviens plus de 1 milliard , il ya des gens qui ont payé déja et il habite tel Sidi Abdellah Q10 et Bousmail.
merci de corrigé cette information pour la crédibilité du journal
0
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5 Mahdi Alger 2017/01/11
Je pense sincèrement que votre journal est un Torchon ce qui encore plus triste , amer et désolant c'est que WOUJKOUM SHIH
,
0
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