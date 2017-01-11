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عدل .. موعد إعلام مكتتبي 2013 عن مواقع سكناهم الجديدة

  • 11/01/2017
  • النهار اون لاين
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عدل .. موعد إعلام مكتتبي 2013 عن مواقع سكناهم الجديدة تحميل الملف

سيتمكن جميع مكتتبي عدل2 من معرفة موقع سكناتهم التي تختارها وكالة عدل بعد عملية دراسة الرغبات التي تنطلق فور الانتهاء من استقبال جميع رغبات المكتتبين، ليتم في النهاية اعلامهم بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، كما سيتم اعلامهم بموعد تسديد الشطر الثاني.

واستأنفت عملية اختيار مواقع سكنات عدل2 أول أمس الاثنين، حيث تمكن عدد من مكتتبي عدل 2013 من الدخول للموقع الالكتروني الخاص بالوكالة، علما أن العملية تتم بصفة تدريجية. وكان  المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن أحمد مداني قد صرح في وقت سابق لموقع الاذاعة الجزائرية  أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ستتواصل  إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني والمحدد بـ129 ألف سكن. وأضاف المتحدث ذاته أن الموقع الالكتروني سيظل مفتوحا إلى غاية الانتهاء من العملية على أن يكون ذلك على دفعات. وبالنسبة للعاصمة، أشار مداني إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق 40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع  وتأكيد اختيارهم.

موضوع : عدل .. موعد إعلام مكتتبي 2013 عن مواقع سكناهم الجديدة
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(2 )

تعقيب

2017/01/11
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهمتش، عصرت مخي و مافهمتش
بصح هادي هي كي ولاو الذّر يمارسو مهنة الصحافة
0
2017/01/11
تعقيب
وش مفهمتش نفهموك........................العدد 129 الف لم يكتمل في كل خطرة يبعثو شوية
............مثل انا مخرجتش في المرة الفايتة هدا المرة خرجت بشوية
.كما ان العدد نتاعي 160 ولكن تلقى في الورقة هدا الرقم من الجهة ومن الجهة اخرى تلقى الرقم لي رك فيه مثلا.... 22544 او 315140
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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