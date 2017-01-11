عدل .. موعد إعلام مكتتبي 2013 عن مواقع سكناهم الجديدة

سيتمكن جميع مكتتبي عدل2 من معرفة موقع سكناتهم التي تختارها وكالة عدل بعد عملية دراسة الرغبات التي تنطلق فور الانتهاء من استقبال جميع رغبات المكتتبين، ليتم في النهاية اعلامهم بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، كما سيتم اعلامهم بموعد تسديد الشطر الثاني.

واستأنفت عملية اختيار مواقع سكنات عدل2 أول أمس الاثنين، حيث تمكن عدد من مكتتبي عدل 2013 من الدخول للموقع الالكتروني الخاص بالوكالة، علما أن العملية تتم بصفة تدريجية. وكان المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن أحمد مداني قد صرح في وقت سابق لموقع الاذاعة الجزائرية أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ستتواصل إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني والمحدد بـ129 ألف سكن. وأضاف المتحدث ذاته أن الموقع الالكتروني سيظل مفتوحا إلى غاية الانتهاء من العملية على أن يكون ذلك على دفعات. وبالنسبة للعاصمة، أشار مداني إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق 40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع وتأكيد اختيارهم.