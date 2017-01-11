إرهاب الطرقات يقتل 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 17 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر العديد من مناطق الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سطيف بوفاة شخص واحد وإصابة 13 آخرين بجروح على إثر وقوع حادثي مرور. كما قامت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بتقديم الاسعافات الأولية لـ 13 شخصا أصيب باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة بكل من تيارت النعامة وباتنة.