اعلاميون ومختصون يردون على تصريحات الإعلامي فيصل القاسم

ردّ اعلاميون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر على التصريحات التي أدلى بها الاعلامي فيصل القاسم في الآونة الأخيرة، عندما أبدى عن تمنياته بدخول الجزائر في موجة عنف وتخريب تحت مسمى الربيع العربي.

وأثارت تغريدات الإعلامي فيصل القاسم على حسابه على تويتر مؤخرا، استياء من قبل الجزائريين وحتى اعلاميين يعملون في أكبر القنوات العالمية، حيث أطلقوا جملة من التعليقات، ردا على ما كتبه القاسم في صفحاته عندما قال "الجزائريون لا يعرفون الربيع العربي.. سيتعرفون عليه قريبا"، مستنكرين كل أشكال التحريض على العنف وجر الجزائر إلى مستنقع ما يسمى بـ "الربيع العربي".



العيد زغلامي للنهار.."تصريحات فيصل القاسم جاءت ردا على سياسة الجزائر الخارجية المحكمة"

وفي هذا الإطار، أكد العيد زغلامي استاذ علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر3، أن مثل هذه التصريحات هي ردود فعل لنتيجة المواقف الثابتة في الدولة الجزائرية من خلال سياستها الخارجية.

وأوضح زغلامي من خلال برنامج نقاش على المباشر، "ّأن فيصل القاسم معروف بانتماءاته المعارضة لما يحدث في سوريا ، فمن البديهي أن يأخذ هذا الموقف ويصرح بهذه التصريحات.. فهناك مواقف سياسية جزائرية لا تعجب أطراف معينة ".



اللواء مجاهد.."فيصل القاسم مجرّد مرتزقة"

ومن جانبه، وصف اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد لواء متقاعد، فيصل القاسم "بالمرتزقة" الذي يدعي أنه اعلامي.

وتحدث مجاهد عن ما يسمى بالربيع العربي، حيث قال في برنامج نقاش على المباشر، أن نتائجه اكثر من منافعه، حيث لم ينجم عنه إلا العنف و لخراب والدمار وتدهور وضعيات بلدان عربية عربية على غرار ليبيا.