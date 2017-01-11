الثلوج تتسبب في شلَ حركة المرور بطرقات تيزي وزو

أدى تساقط الثلوج، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى انقطاع حركة المرور على مستوى عدة طرقات بولاية تيزي وزو، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن تساقط الثلوج على المنطقة تسبب في انقطاع حركة المرور بالطريق الولائي رقم 253 بمرتفع شلاطة، بلدية إفرحونن، الطريق الولائي رقم 251 بالمكان المسمى شريعة، بلدية بوزقن، وكذا الطريق الولائي رقم 9 بالمكان المسمى شلاطة، بلدية إيلولة. وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 30 مقطوع بالمكان المسمى تيزي نكويلال، بلدية إيبودرارن، ونفس الشأن بالنسبة للطريق المؤدي من بونوح الى ولاية البويرة بالمكان المسمى حلوان ببلدية بوغني. وأوضح البيان، أن عملية إزالة الثلوج "متواصلة من طرف المصالح المختصة".