حجز أزيد من قنطار من الكيف في تلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، أمس الثلاثاء، من حجز 114 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، في حين أوقفت مفرزة أخرى مشتركة مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ 3.28 طنا من مادة التبغ بالوادي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات متفرقة بكل تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، أوقفت 12 مهربا وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع و 1.675 طنا من المواد الغدائية و1600 لتر من الوقود و3 مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية وبرج باجي مختار، 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ 7 أشخاص بعين تموشنت، وفقا لذات البيان.