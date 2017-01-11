الإرهابي أبو طلحة يكشف أن هجوم تيغنتورين خُطّط له لمدة 5 سنوات

أكد الإرهابي لعروسي دربالي، أحد الإرهابيين الموقوفين على أعقاب الاعتداء الارهابي بعين أمناس، أن مختار بلمختار عرض عليه تنفيذ الهجوم على المنشأة الغازية تيغنتورين في 16 جانفي 2013 .

وأضاف ذات الارهابي المكنى أبو طلحة ذو الأصول التونسية ومن مواليد 1980، في تصريحاته قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، ان اعتداءات "تيغنتورين" خُطّط لها لمدة خمس سنوات بأمارة مختار بلمختار أمير كتيبة "الموقعون بالدماء" التي انشقت على تنظيم القاعدة قبل سنوات. للإشارة، استمع قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء، إلى الإرهابيين الموقوفين "دربالي لعروسي" التونسي المكنى "ابو طلحة" والمدعو "بوحفص جعفر" البالغ من العمر 42 سنة في منتصف شهر جانفي 2013، على اعقاب الاعتداء الارهابي بعين اميناس رفقة الارهابيين أبو البراء والمكنى رضوان الزرقاوي .كما يُعد لعروسي دربالي أهم عنصر انضم إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي سنة 2009 للتدرب من أجل القتال في سوريا .