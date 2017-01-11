6 ولايات تحت الحصار بسبب الثلوج

عرفت بعض ولايات الوطن في الساعات الأخيرة، اضطراب جوي قوي ما أدى إلى غلق الطرقات بسبب تساقط كثيف للثلوج، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاء في البيان فإن الولايات المعنية هي:

ولاية سطيف:

الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج مقطوع في وجه حركة المرور في شطره العابر لإقليم بلدية حربيل، وهذا على مسافة 01 كلم، بالضبط على مستوى المكان المسمى قرية دار الحاج أين تم توجيه حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 103.

دائما بولاية سطيف الطريق الولائي رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس، مقطوع في وجه حركة المرور على مسافة 02 كلم، بالضبط على مستوى قرية اسلوف، التابعة إداريا لبلدية بوسلام.

ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة، مقطوع في وجه حركة المرور بالضبط على مستوى المكان المسمى فج تيروردة، التابع إقليميا لبلدية إفرحونان بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو و ولاية البويرة، مغلق في وجه حركة المرور أيضا بسبب تراكم الثلوج بالضبط بالمكان المسمى أسول، بلدية واسيف.

ولاية بجاية:

الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، حركة المرور به مشلولة بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى فج شلاطة على مسافة 02 كلم، التابعة إداريا لبلدية شلاطة.

ولاية باتنة:

الطريق الوطني رقم 31 في شطره الرابط بين ولاتي باتنة وبسكرة، مقطوع أيضا في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج بالأماكن المسماة مرج حامد، ثنية الحد وشرشال، التابعين إداريا لبلدية اريس.

الطريق الولائي رقم 172 في شطره الرابط بين بلدتي اشمول واريس مقطوع أيضا بسبب تراكم الثلوج المكان المسمى المنية، التابع إداريا لبلدية أشمول.